Il FalascheLavinio supera il Villalba nel segno degli under

Grande vittoria esterna per il FalascheLavinio, che cala il poker contro il Villalba e consolida il suo vantaggio sulla zona playout, ora distante cinque punti dal posto occupato dal Cantalice. La squadra di mister Cassioli ha fatto tutto nel secondo tempo con una tripletta del classe 2000 Zimbardi, oggi semplicemente immarcabile per la difesa avversaria. Il primo gol è arrivato su tap-in al 16', confermato poi dal raddoppio undici minuti dopo con un bel diagonale dello stesso Zimbardi, bravo a raccogliere un lancio dalle retrovie. A chiudere definitivamente il match ci ha pensato Fusco, servito dal solito Zimbardi, che salta il portiere e mette in rete il 3-0. Nel finale due beffe ulteriori per i padroni di casa, che subiscono al 40' il poker di Zimbardi e all'ultimo minuto si vedono espellere Di Carmine per fallo da ultimo uomo.

Villalba: Mennini, Ferri, Di Carmine, Puttini, De Luzi (30'st Banita), Ranieri Danilo, Scorzoni (17'st Mizzoni), Shahinas, Regis, Laurato, Giovanazzi (30'st Spurio). A disp. D'Artibale, Sacco, Centofante, Ranieri Alessandro, Fratini, Petrucci. All. Leone.

Falaschelavinio: Mastropietro, Ferrari Fabrizio, Bernardi (40' Piervenanzi), Ferrari Fabio (40'st Savaglia), Treccarichi, Giacinti, Fusco, Vitolo (37' Buonocore), Zimbardi (40' Capolei), Neroni, Murasso (30'st Pirazzi). A disp. Ricci, Guastella, Cipriani, Molinari. All. Cassioli.

Arbitro: Musumeci di Cassino (Capece, Perruzza).

Reti: 16'st, 27'st e 40'st Zimbardi, 35'st Fusco.

Note: espulso al 45'st Di Carmine per fallo da ultimo uomo con chiara occasione da gol. Ammoniti: Shahinas, Mizzoni, Murasso. Calci d'angolo 5 a 2 per il Villalba. Recupero 2', 3'.