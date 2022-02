Il FalascheLavinio si aggrappa a Cipriani e vince la sfida salvezza con lo Sporting Ariccia

All'ultimo respiro Cipriani regala tre punti cruciali al FalascheLavinio, che deve sudare per tutta la partita contro una coriacea Sporting Ariccia. La squadra di mister Panno ha impegnato a lungo la squadra di casa, che ha rischiato prima per Tramonti e poi per Martinelli. Nel finale del secondo tempo è arrivata la zampata di Cipriani che ha spezzato l'equilibrio, merito di un bel passaggio di Neroni che ha trovato Cipriani pronto ad inzuccare in area. Il FalascheLavinio scavalca così al sesto posto in classifica la Sporting Ariccia, con due punti di vantaggio sulla zona playout.

Falaschelavinio: Mastropietro, Giampaoli, Cipriani, Piervenanzi (36'st Neroni), Treccarichi, Bernardi, Capolei (19'st Pirazzi), Vitolo, Zimbardi (30'st Tovalieri), Ferrari Fabio, Guastella (1'st Fusco). A disp. Gemelli, Giacinti, Credentino, Gallello, Rosana. All. Cassioli.

Sporting Ariccia: Aniello, Guadagnini (36'st Laudati Francesco), De Angelis, Dall'Armi (30'st Longo), Santini, Giura, Tramonti, Loggello, Martinelli, Dari, Emili (20'st Pietrantoni). A disp. Ferrante, Sadotto, Massaro, Scozzaro, Laudati Lorenzo, Pulcini. All. Panno.

Arbitro: De Paolis di Cassino (Fatati, Alfieri).

Note: ammoniti Bernardi, Ferrari, Fusco, Santini, Loggello. Calci d'angolo 6 a 3 per il Falaschelavinio. Recupero 2', 5'.