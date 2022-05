Il FalascheLavinio sbanca in trasferta il Casal Barriera e si assicura la salvezza

Termina nel peggiore dei modi il campionato del Casal Barriera, che contro il FalascheLavinio incappa in una sconfitta che salva gli ospiti e che certifica la retrocessione dei padroni di casa, ormai già decisa da qualche giornata. Tre marcatori diversi in una sfida sostanzialmente dominata per gran parte del secondo tempo, con il Casal Barriera che ha risposto al vantaggio ospite di Zimbardi ad inizio ripresa prima di capitolare sotto i colpi di Tovalieri, che prende l'assist di Vitolo, e Fusco, che al 41' ha suggellato la vittoria e la salvezza del FalascheLavinio, che non dovrà così partecipare ai playout.

Casal Barriera - FalascheLavinio 1-3

Casal Barriera: Marcucci, Miccio, Campanella, Melis (1'st Esposito), Mastroddi, Fichera, Rodolfi (12'st Tagliabue), Sorrentino, Bellardini, Sansotta (26'st Luzi). A disp. Accracchi. All. Damiani.

Falaschelavinio: Mastropietro, Capolei, Cipriani, Giacinti, Treccarichi, Guastella, Vitolo (15'st Ferrari), Fusco (43'st Ravasi), Zimbardi, Neroni (27'st Piervenanzi), Tovalieri (43'st Imbimbo). A disp. Gemelli, Giampaoli, Pirazzi, Pasquino. All. Sgarra.

Arbitro: Testani di Frosinone (Pashuku, Alfieri).

Reti: 18'pt Zimbardi, 3'st Miccio, 7'st Tovalieri, 41'st Fusco.

Note: ammoniti Miccio, Guastella, Fusco. Calci d'angolo 5 a 1 per il Casal Barriera. Recupero 9', 2'.