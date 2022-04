Il FalascheLavinio cala il tris contro il Villalba

Squadra in casa

Squadra in casa FalascheLavinio

Vittoria perentoria del FalascheLavinio, che in casa coglie un successo importante contro il Villalba, avvicinandosi proprio alla squadra in trasferta e affrancandosi sempre di più dalla zona salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato è stato Zimbardi all'ottavo minuto della ripresa a firmare il vantaggio, con Fusco che ha raddoppiato alla mezz'ora indirizzando ancora di più la sfida. Zimbardi raddoppia il suo bottino al 43' consegnando così i tre punti al FalascheLavinio, che con questa vittoria stacca la zona playout e si porta a due punti di vantaggio, oltre a riavvicinarsi proprio al Villalba quinto in classifica, ora distante tre punti.

Falaschelavinio - Villalba 3-0 (8’st Zimbardi, 21’st Fusco, 43’st Zimbardi)