Il FalascheLavinio cade in trasferta contro il Sant'Angelo Romano

Non va come sperato la trasferta del FalascheLavinio contro il Sant'Angelo Romano, che trova tre punti fondamentali per la sua stagione grazie al rigore di Brighi al 25', arrivato per un fallo di Vitolo su Stefani. Il FalascheLavinio ha provato a reagire ma l'espulsione di Treccarichi solo otto minuti dopo ha condizionato pesantemente la gara degli ospiti, che nel giro di un paio di minuti hanno visto il loro giocatore ricevere due gialli. Nel secondo tempo il Falasche ci prova con Fusco e Neroni ma non trovano entrambi la via del gol, e nonostante la parità numerica sia ristabilita dall'espulsione di Tranquilli a metà secondo tempo la squadra ospite non riesce a pareggiare la partita, consegnando i tre punti al Sant'Angelo Romano.

Sant'Angelo Romano: Mascoli, Tranquilli, Festa, Ciaraglia, Boninsegna, Rossi, Perutti, Mastrantonio, Di Rollo, Brighi (33'st Centanni), Stefani (31'st Ricci). A disp. Gattai, Marchini, Petitta, Restante, Romagnoli, N Dri, Trenta. All. Lucani.

Falaschelavinio: Mastopietro, Capolei, Cipriani, Filangeri (37'pt Giacinti), Treccarichi, Ferrari Fabrizio, Fusco (41'st Ferrari Fabio), Vitolo (34'st Molinari), Zimbardi (18'st Carnevali), Neroni, Pirazzi. A disp. Di Maio, Guastella, Bernardi, Piervenanzi, Savaglia. All. Cassioli.

Arbitro: Bosco di Ostia Mare (Ruggieri, Raganelli).

Rete: 28'pt Brighi (rig).

Note: espulsi Treccarichi al 33'pt e Tranquilli al 25'st. Ammoniti Festa, Ciaraglia, Capolei. Calci d'angolo 5 a 2 per il Sant'Angelo Romano. Recupero 2', 4'.