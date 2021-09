Il Derby sui social: ecco gli sfottò dei tifosi della Lazio

Il Derby della Capitale divide una città intera, e non solo, si sa. C'è chi festeggia per la vittoria e c'è chi si lecca le ferite per la sconfitta. E il giorno dopo o si gode di più perchè "è più bello" o si soffre di più "perchè fa più male". Ma sopratutto il giorno dopo è il momento degli sfottò.

Gli sfottò social

Sui social i tifosi della Lazio, usciti vincitori dal Derby, sono pazzi di gioia. Da Zaniolo come la Cagnotto, a Mourinho che mangia tre pizze i commenti e i fotomontaggi non si fermano: "Vedere Mourinho fare teatro alla fine della partita coi suoi mentre noi festeggiavamo sotto la curva è un delirio di gioia", "Ma avete visto Mou correre? Me lo chiede un amico".

Ovviamente non poteva mancare il riferimento allo scartato-eroe Pedro. Dal "No, in realtà tanti romanisti ridevano del fatto che ci fossimo comprati un loro scarto. Ed è proprio a loro che dedico i miei più sinceri "pijatevelanderculo"" passando per "avemo vinto con lo scarto da magica,,,godoooo" al più sobrio e a suon di musica "Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe".

Leiva e Di Battista festeggiano

Non mancano pure gli sfottò dei personaggi noti.

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio è molto diretto su Twitter pubblicando Quattro faccine che piangono e tre pere. Su Instagram è Alessandro Di Battista, noto tifoso laziale, a festeggiare il Derby postando una foto con le tre dita alzate e l'hastag "#pedropedropedropedropè".

Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma e tifoso giallorosso su Twitter invece ha ammesso la sconfitta senza recriminazioni: "Complimenti alla Lazio per la vittoria. È stata una bella partita".