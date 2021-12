Il Cynthialbalonga passa di misura contro l'Atletico Uri

Una vittoria sofferta per il Cynthialbalonga, che subisce in casa l'iniziativa degli ospiti sardi dell'Atletico Uri ma riesce a cavarsela grazie al gol provvidenziale di Roberti nel primo tempo. L'attaccante dei padroni di casa ha sfruttato al 19' il gravissimo errore di un difensore dei sardi che regalandogli palla su un disimpegno sbagliato gli concede un occasione davanti al portiere che non sbaglia. Tanti rimpianti per l'Uri, che nel primo tempo ha sfiorato il gol con una doppia occasione di Calaresu e Scanu e si è visto annullare un gol nel secondo tempo per un fuorigioco molto contestato. Il Cynthialbalonga sale così all'ottavo posto in classifica, a cinque punti dall'ultimo posto disponibile per i playoff.

Formazioni: Cynthialbalonga: 1 Tocci, 2 Franco, 3 Pompei, 4 Santoni, 5 Sevieri, 6 Di Emma, 7 Nanni, 8 Luciani, 9 Roberti, 10 Alessandro, 11 Barbarossa; Allenatore Tiozzo.

Atletico Uri: 1 Pittalis, 2 Ravot, 3 Olmetto, 4 Jah, 5 Scanu, 6 Cardone, 7 Delizos, 8 Incerti, 9 Bah, 10 Piga, 11 Calaresu; Allenatore Papa.