Il Cynthialbalonga cala la cinquina contro il Gladiator

Il buon momento del Cynthialbalonga continua in casa contro il Gladiator, che rischia sempre di più nella zona calda del girone G di Serie D. La squadra di casa segna cinque gol confermando la grande forma del suo attacco, guidato dal numero 10 Danilo Alessandro. Il primo gol della partita è a firma di Angelilli al 10', ma il Gladiator reagisce subito e trova il pari al 14' con un colpo di testa di Strianese. Alessandro è decisivo nel gol del nuovo vantaggio, è suo l'assist per Nanni che manda a riposo le due squadre con il vantaggio dei padroni di casa. Il rientro in campo è traumatico per il Cynthia, che subisce il pari su una doppietta di Strianese. Il pareggio però segna l'inizio della goleada, con Roberti che sigla il 3-2 e spezza il morale degli ospiti, che nel finale subiscono i punti esclamativi di Alessandro e Barbarossa.