Il Cynthialbalonga cade col Carbonia e ferma la sua corsa

Una mezz'ora di partita equilibrata non basta al Cynthialbalonga, che crolla sotto il gol di Padurariu nella trasferta di Carbonia e rallenta nella corsa ai playoff. La squadra di Tiozzo dopo un buon avvio subisce il gol di Padurariu, bravo a liberarsi in area e a bucare la porta difesa da Santilli. I laziali rispondono ad inizio primo tempo con Angelilli, ma il muro dei sardi regge fino al novantesimo e il Carbonia si porta a casa tre punti fondamentali per la salvezza, in piena zona playout e con tre punti di vantaggio sulla retrocessione.

Carbonia - Cynthialbalonga 1-0

Carbonia: Idrissi, Adamo, Ganzerli, Serra (dal 78′ Curreli), Pitto, Carboni, Padurariu (dall’86’ Agostinelli), Porcheddu (dall’89’ Mastino), Aloia (dal 78′ Gjuci), Isaia, Porru (dal 78′ Russu). A disposizione: Bigotti, Bellu, Piras, Murgia. Allenatore: David Suazo.

Cynyhialbalonga: Santilli, Franco (dal 74′ Ferlicca), Pompei (dal 74′ Bolò), Santoni, Sevieri (dal 59′ Di Cairano), Syku, Angelilli, Luciani, Roberti, Alessandro, Barbarossa (dal 59′ Nanni). A disposizione: Tocci, Esposito, Franzellitti, Scognamiglio, De Mutiis. Allenatore: Luca Peschiero Tiozzo.

Arbitro: Paul Leonard Mihalache di Terni.

Assistenti di linea: Pierpaolo Carella di L’Aquila e Manuel Giorgetti di Vasto.

Marcatore: al 26′ Padurariu (CA).

Ammoniti: Pompei (CY), Franco (CY), Ganzerli (CA).

Espulso: all’85’ Nanni (CY).