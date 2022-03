Syku e Sevieri guidano il Cynthialbalonga alla vittoria contro la Nuova Florida

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Florida

La sfida playoff del girone G tra le laziali Cynthialbalonga e Nuova Florida termina con la vittoria della Cynthialbalonga, che trova una vittoria cruciale per rilanciarsi in ottica playoff. Tantissimi rimpianti per la Nuova Florida, che si porta avanti dopo un quarto d'ora con Katseris e il rigore di Capparella ma spreca il doppio vantaggio subendo la doppietta di Syku a cavallo tra i due tempi, con entrambi i gol arrivati da calcio d'angolo. A spegnere le speranze di tre punti dei padroni di casa ci pensa Sevieri, che scarica il destro da fuori area e trova il gol del definitivo 2-3, che riavvicina la Cynthia alla zona playoff, ora distante un punto solo.

Nuova Florida - Cynthialbalonga 2-3

NUOVA FLORIDA: Giordani, Moretti, Oliana, Malano, Capparella, Gjini (12’st Trubiani), Tamburlani (28’st Depetris), Vannucci, Contini (37’st Menchinelli), Cesaretti (17’st Persichini), Katseris (4’st Miola). A disp. D’Adamo, F. Scognamiglio, Grossi, Morelli. All. Bussone.

CYNTHIALBALONGA: Tocci, Franco, Pompei, Esposito (21’st M. Scognamiglio), Sevieri, Syku, Nanni (41’st Di Cairano), Luciani, Roberti, Alessandro (31’st Bolo), Barbarossa (42’st Ferlicca). A disp. Santilli, Capraro, Franzellitti, Romito, De Muttis. All. Tiozzo.

Arbitro: Esposito di Napoli (Spoletini, Raccanello).

Reti: 4’pt Katseris, 14’pt Capparella (rig), 40’pt e 5’st Syku e 25’st Sevieri.

Note: ammoniti Giordani, Vannucci, Oliana, Esposito, Alessandro, Tocci. Calci d'angolo 5 a 3 per il Nuova Florida. Recupero 2’, 5’.