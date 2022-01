Il CR Lazio sospende anche i campionati giovanili

Non si fermano le chiusure per quanto riguarda lo sport dilettantistico, con la notizia di oggi della sospensione dei tornei giovanili che ancora si stavano disputando nonostante lo stop dei campionati. "Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, in condivisione con il Presidente Federale,ha disposto la sospensione fino al 30 gennaio 2022 delle seguenti attività: Campionati e Tornei agonistici (compresi amichevoli e raduni) di Settore Giovanile e Scolastico a carattere Regionale, Provinciale e territoriale la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali, alle delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare di recupero programmate.".