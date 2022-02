Il coraggio dell'Ostiamare non basta, il Giugliano passa in trasferta

Non basta una buona prestazione all'Ostiamare, che nonostante una partita coraggiosa cade in casa per mano di Gladestony, che consolida il primato del Giugliano nel girone G di Serie D. Nel primo tempo i lidensi erano andati vicini al vantaggio prima con un pallonetto di Marcheggiani, tra le proteste per calcio di rigore della squadra di casa, e poi con un tiro di Bertoldi salvato in angolo da Baietti. Molto più cinico il Giugliano, che sfrutta un cross di Boccia per Gladestony sul secondo palo per trovare quello che si rivelerà il gol vittoria, per la disperazione dell'Ostiamare che tenta il tutto per tutto nel finale, facilitato dall'espulsione di Ferrari per gli ospiti, ma non riesce mai a violare la porta difesa da Baietti. La formazione di Gardini resta così ai margini della zona playoff, a tre punti ma con una partita in meno dall'Afragolese quinta.

IL TABELLINO DI OSTIAMARE-GIUGLIANO 0-1

OSTIAMARE: Trovato, Lazzeri, Camara, Orchi, Sbardella, Tirelli (26’st Bianciardi), Bertoldi (32’st Pellacani), Sabelli, Marcheggiani (25’st Cardillo), Lorusso, Ippoliti. A disp.: Borrelli, Berardi, Vagnoni, Rossi, Compagnone, Matteoli. All.: Gardini.

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Ceparano, Ciro Poziello, Ferrari, Cerone (30’st Raffaele Poziello), Gladestony, Abonckelet (13’st De Rosa), Gentile (20’st Oyewale), Biasiol, Scaringella (10’st Kyeremetang). A disp.: Costanzo, Caiazzo, Zanon, Mazzei, Emmanouil. All.: Ferraro.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea.

MARCATORE: 22’st Gladestony (G).

ESPULSI: 34’st Ferrari (G), 45’st Sbardella (OM), entrambi per doppia ammonizione.