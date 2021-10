Il Colleferro vince di misura ed esce dalla zona playout

Continua il buon momento del Colleferro, che trova la vittoria in trasferta contro l'Atletico Lazio e si prende altri tre punti importantissimi per la classifica. La squadra laziale è stata brava a sfruttare una partita con non troppe occasioni, finalizzando l'unico gol della partita al 50' del secondo tempo con Felici, che su assist di Marchi ha realizzato il gol della vittoria. Il Colleferro continua quindi la sua risalita in classifica, e con questa vittoria si porta a tre punti sulla zona playout e a un solo punto da quella playoff. Profondo rosso ancora per l'Atletico Lazio, che resta a 0 punti in sette giornate e con un solo gol fatto a fronte di 24 subiti.

Atletico Lazio - Colleferro Calcio 0-1 (50' Felici)