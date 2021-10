Il Colleferro supera il Gaeta e trova la prima vittoria in campionato

Serviva una reazione ed è arrivata. Il Colleferro vince la prima partita del suo campionato e si tira fuori almeno per ora dalle sabbie mobili della zona playout. Una vittoria fortemente voluta quella con il Gaeta, che prima della partita precedeva il Colleferro con un punto in più e che sicuramente dovrà ripensare molto alle occasioni mancate. Tutti nel primo tempo i gol della partita, con il Colleferro che dopo una lunga fase di studio ha colpito con un 1-2 micidiale la difesa del Gaeta. Ad aprire i marcatori è stato Amici, seguito da Tornatore che si conferma sempre di più il faro del Colleferro. Poche occasioni nel secondo tempo, con il Colleferro che fa buona guardia e si porta a casa tre punti fondamentali che spingono la squadra all'undicesimo posto in classifica, con due lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La prima vittoria è anche un occasione per dedicare la vittoria alla massaggiatrice del Colleferro Vittoria Franza, che ha subito un grave lutto in settimana.