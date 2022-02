Il Colleferro perde in trasferta a Gaeta

Battuta d'arresto per il Colleferro, che nella trasferta di Gaeta non riesce a rimontare i pontini, che dopo essere passati in vantaggio con Vitale sono stati bravi a raddoppiare con D'Urso, reagendo al gol su rigore di Tornatore con un gol di Nohman dopo solo due minuti che ha spezzato ogni velleità di rimonta dei colleferrini. Il Colleferro resta così invischiato nella zona playout, a solo tre punti di vantaggio sul Pontinia in piena zona retrocessione.

GAETA-COLLEFERRO 3-1

MARCATORI: 37' Vitale (G), 48' D'Urso (G), 62' rig. Tornatore (C), 64' rig. Nohman (G)