Il Colleferro in dieci ribalta l'Arce e si regala la salvezza

Una giornata fantastica per il Colleferro, che contro l'Arce riscatta una stagione di alti e bassi in una sfida al cardiopalma e incerta praticamente fino alla fine. La sfida del girone C ha subito tanti ribaltamenti nel primo tempo, complice il gol in avvio di Morriconi. Tutto sembrava finito al 40', con l'espulsione di Galeazzi a complicare l'opera degli ospiti e probabilmente a significare la salvezza dell'Arce. Un secondo tempo d'autore del Colleferro però scaccia ogni dubbio, con capitan Amici che suona la carica al 32' e poi con uno scatenato Tornatore, che trascina la squadra laziale come fatto spesso durante la stagione con una doppietta, prima su rigore al 38' e poi con il gol che suggella la sfida all'ultimo minuto. Il Colleferro resta così in Eccellenza, condannando l'Arce all'inferno della Promozione.

Arce - Colleferro 1-3 (24' pt Morriconi (A), 32' st Amici (C), 38' rig. Tornatore (C), 90' Tornatore (C)