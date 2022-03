Il Colleferro dilaga con dieci gol contro l'Atletico Lazio

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Colleferro

Senza storia la sfida tra Colleferro e Atletico Lazio, con i padroni di casa che dilagano in maniera netta infliggendo un pesante 10-0 all'Atletico Lazio, fanalino di coda del girone C e ancora a zero punti dopo ventidue giornate e con solo quattro gol segnati a fronte di centodue subiti. A divertirsi nella sfida tra Colleferro e Atletico sono stati Oduamadi e Tornatore, autori rispettivamente di una tripletta e di una quadrupletta, con Mastrella, Marchi e Galeazzi che hanno chiuso il tabellino dei marcatori. I padroni di casa salgono a otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione e si avvicinano al primo posto salvezza occupato dal Terracina, ora distante sei punti.

Colleferro Calcio - Atletico Lazio 10-0 (4', 56', 60' Oduamadi, 16' 64' 85', 90' Tornatore, 48' Mastrella, 78' Marchi, 81' Galeazzi R.)