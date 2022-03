Il Colleferro crolla a Paliano

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Paliano

La prima di Staffa sulla panchina del Colleferro non porta punti alla squadra del girone C di Eccellenza. Il Paliano con un secondo tempo di forza e coraggio conquista i tre punti nella sfida casalinga con i gol di Cristini al 58' e di Macciocca all'89', quest'ultimo bravo a spezzare i tentativi di rimonta degli ospiti. Si avvicina così per il Colleferro la zona retrocessione, ora distante solo tre punti dal Pontinia,

Paliano - Colleferro 2-0 (58' Cristini, 89' Macciocca)