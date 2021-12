Il Colleferro compie l'impresa e batte il Ferentino

Impresa del Colleferro, che prende tre cruciali per il suo campionato sul proprio campo, battendo i terzi in classifica del Ferentino che devono abbandonare per ora il sogno del primo posto in campionato. A decidere il match è stato il solito Diego Tornatore, che dopo aver fissato il punteggio al 30' sul 2-0 dopo il vantaggio firmato da Marini al 13', ha scacciato tutti i demoni del Colleferro siglando il 3-1 al 77', quando il Ferentino si era riversato in avanti alla ricerca del pareggio. Il Colleferro fa così un passo in avanti verso la zona playoff, ora distante solo 4 punti dall'ultimo posto disponibile occupato dal Sora.