Il Colleferro cede in casa contro l'Itri

Lo scontro salvezza tra Itri e Colleferro va all'Itri, bravo a sfruttare le chance e a trovare tre punti cruciali in chiave salvezza. Una vittoria esterna che fa rumore in chiave salvezza, con l'Itri che si prende il settimo risultato utile nelle ultime otto gare ed esce dalla zona playout raggiungendo i diciotto punti. Brutte notizie invece per il Colleferro, che si è disunito alla metà del primo tempo e ha preso l'uno-due micidiale di Romani e Berisha tra il 28' e il 33' del primo tempo. Si assottiglia così il vantaggio dei colleferresi sulla zona playout, ora ridotto solo a tre punti sull'Audace sconfitto oggi dall'Anagni.

COLLEFERRO - ITRI 0-2

Romani 28'pt, Berisha 33'pt