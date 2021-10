Il Colleferro Calcio denuncia l'arbitraggio delle sue partite di Eccellenza

Non sono proprio andati giù gli arbitraggi delle prime tre partite di Eccellenza Lazio al Colleferro, che ha deciso di pubblicare sul suo canale ufficiale di Facebook un montaggio con tutti gli errori arbitrali subiti finora. La squadra laziale contestualmente ha deciso di lanciare un appello alla LND Lazio, nella speranza in futuro di non dover più trovarsi in questa situazione. In allegato al video anche un breve comunicato con cui la società spiega la sua pubblicazione, firmato dal vicepresidente del Colleferro Federico Moffa.

"Ci permettiamo di sottoporre alla attenzione della LND Lazio e del pubblico rossonero alcuni spezzoni delle tre prime gare di Eccellenza disputate dalla nostra squadra. Sono evidenziate alcune "distrazioni" arbitrali di una certa gravità a danno della SSD Colleferro Calcio che hanno condizionato il risultato della partita, con nocumento per i nostri colori. Premesso che, nonostante tali episodi, per COSTUME E CORRETTEZZA abbiamo evitato di proporre ricorso, accettando il responso del campo, riteniamo doveroso documentare tali evidenti errori arbitrali, nella convinzione che dalla collaborazione responsabile tra società calcistiche e Federazione si possa migliorare la conduzione corretta del campionato. È interesse di tutti salvaguardare i valori più alti dello sport e garantire il pieno rispetto delle regole. Il Vice-Presidente Moffa Federico.".