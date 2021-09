Il Colleferro Calcio annuncia l'arrivo di Mauro Iacobelli

Altra buona notizia per i tifosi del Colleferro, vincitore ieri nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza ai rigori contro il Città di Paliano. La società ha annunciato oggi tramite la propria pagina ufficiale l'acquisto di un nuovo calciatore, che si aggregherà sin da subito alla prima squadra. Il nome è quello di Mauro Iacobelli, difensore centrale classe 2000 prelevato dalla Vigor Perconti.

Il giocatore ha iniziato la sua giovane carriera tra le file della juniores dell'UniPomezia due anni fa, per poi spostarsi in Emilia al Castrocaro e infine tornare nel Lazio nella finestra invernale alla Vigor Perconti. Iacobelli ha già rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali da calciatore del Colleferro proprio alla pagina ufficiale del club, esprimendo la sua soddisfazione per aver abbracciato il progetto della squadra militante nel girone C di Eccellenza.