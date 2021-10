Il Colleferro cala la cinquina contro il Morolo, nel segno di Tornatore

Quando Tornatore è in giornata c'è poco da fare per gli avversari del Colleferro, con il Morolo che oggi ha imparato a sue spese la legge del bomber dei padroni di casa. Sotto i colpi di uno scatenato Tornatore, autore di una tripletta, il Colleferro si riscatta dalla dura sconfitta contro il Frascati e trova cinque gol contro un Morolo che oggi ha potuto opporre ben poca resistenza. Ad aprire le marcature all'Andrea Caslini ci ha pensato Casazza, che dopo solo un minuto ha trovato il gol del vantaggio per i padroni di casa. A quel punto ha cominciato il suo show di giornata Tornatore, che al 16' trova il raddoppio e mette la ciliegina sulla torta della partita dei padroni di casa con altri due gol al 79' e al 87', inframmezzati dal gol del 2-0 al 34' di Carlini. Continua così la crisi del Morolo, ancora fermo ad un punto e al penultimo posto in campionato. Si rialza invece la classifica del Colleferro, che sale a 8 punti ed esce dalla zona playout.