Il Colleferro cade ad Anagni

Il Colleferro non trova la vittoria in trasferta, cadendo al cospetto della quinta classificata Anagni in una partita sofferta e che ha visto i padroni di casa prendersi i tre punti con un gol al 35' di Cardinali. I colleferrini restano così in zona playout con 29 punti, a sei punti di distanza dal Terracina in zona salvezza ma anche a sei punti dal posto retrocessione occupato dal Pontinia.

Anagni - Colleferro 1-0 (35' pt Cardinali)