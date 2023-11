Il Colleferro annuncia il nuovo allenatore, è l'ex Ladispoli Pietro Bosco

Ora è ufficiale, sarà l'ex Ladispoli e Ternana Pietro Bosco il nuovo allenatore del Colleferro. Il club lo ha annunciato oggi sulla sua pagina Facebook, in sostituzione dell'esonerato Stefano Scaricamazza che era stato dismesso assieme al direttore sportivo Alessio Bianchi. Bosco in passato ha allenato il Ladispoli e nel 2017 l'ha portato alla promozione in Serie D.

Il comunicato del club

"Pietro Bosco è il nuovo allenatore della prima squadra della SSD Colleferro Calcio. Una lunga esperienza maturata nei campionati della D e dell'Eccellenza, Mister Bosco ha allenato anche le giovanili della Ternana. Al nuovo tecnico, già da oggi al lavoro per preparare l'incontro di domenica prossima con la Lodigiani, vanno gli auguri della Società."