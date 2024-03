Il Colleferro annuncia il nuovo DG, è un volto noto del calcio laziale

Il Colleferro Calcio annuncia l’arrivo del DG Sandro Fabietti. La firma è avvenuta nel pomeriggio alla presenza del Presidente Federico Moffa e del Patron Giorgio Coviello. Le prime parole del DG sono state: “Il nuovo progetto che prenderà vita dalla stagione 2024-2025 verrà improntato completamente sui giovani e la loro crescita in un piano previsto per 3 anni. Il seguente piano è stato discusso e confermato anche dalle figure di spicco della società rossonera.” Il Presidente Federico Moffa ha commentato: “Dopo un’attenta ricerca della figura abbiamo individuato in Sandro la persona adatta a ricoprire un ruolo importante in una società importante. Il piano è nato da una attenta valutazione della nostra società soprattutto nelle ottime annate delle squadre agonistiche. Il progetto del “giovane al centro” torna e si conferma prioritario per tutti noi. Auguriamo al DG un buon lavoro.”

[comunicato ufficiale Colleferro]