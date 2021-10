Il Civitavecchia vince in casa e allunga la crisi dell'Ottavia

Ancora niente vittoria in campionato per l'Ottavia, che perde di misura a Civitavecchia in una partita ricca di gol

Torna a vincere il Civitavecchia, e lo fa nel modo più spettacolare possibile contro l'Ottavia. In una partita ricca di gol ad aprire le danze sono i padroni di casa, con la prima occasione già al sesto minuto di Proietti, fermato dal palo. Chi va in vantaggio per primo però sono gli ospiti, che al 19' del primo tempo sfruttano un rigore causato da un fallo di Fatarella e con Petrini convertono in rete. Il gol però è solo l'inizio di una girandola di emozioni che durerà tutto il primo tempo. Il Civitavecchia ci mette pochissimo a rispondere, prima con il pareggio di Panico al 21' e poi con il controsorpasso firmato da La Rosa che dopo una serpentina in area arriva davanti al portiere e non sbaglia.

L'Ottavia subisce mentalmente il colpo dei due gol arrivati in modo così ravvicinati e ci mette un po' a riorganizzarsi. Ad aiutarli però ci pensa il Civitavecchia, che con un indecisione difensiva regala il goal del pareggio a Murri nel minuto 34. Tutto sembra portare verso la parità, ma ci pensa ancora una volta Panico a togliere le castagne dal fuoco al Civitavecchia, buttando in rete il rimbalzo del tiro di Cerroni che aveva colpito la traversa. E' l'ultimo gol della partita, nel secondo tempo il Civitavecchia va vicino al 4-2 e si limita a gestire il vantaggio, cogliendo tre punti molto importanti e salendo al temporaneo quinto posto in classifica. Continua invece la crisi dell'Ottavia, ancora a secco di vittorie dopo quattro giornate di Eccellenza.

Civitavecchia Calcio 1920 3 vs Ssd Ottavia 2

Marcatori: 19’pt Petrini, 21’pt Panico, 23’pt La Rosa, 34’pt Murri e 41’pt Panico

Arbitro sig. Colella di Rimini

Ammonizioni: Fatarella, Proietti, Gagliardi, Paloni, Casella e Geracitano

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA FATARELLA MANCINI (39’st Zagami) LA ROSA CAFORIO SCARDOLA PANICO (39’st Serpieri)PROIETTI CERRONI (34’st Pippi) RUGGIERO LUCIANI (47’st Gagliardi) Panchina SENSERINI GAGLIARDI IMPERIALE LUCHETTI DEIANA ZAGAMI FABBRI SERPIERI PIPPI Allenatore M. Castagnari

SSD OTTAVIA LORI PETRICCA TEDESCHI (18’st Flore) PALONI CASCIOTTI CERVINI MURRI (37’st Gubinelli) VENDETTI CASELLA PETRINI GERACITANO (41′ pt Laureti) Panchina RAGNI FRANCAVIGLIA LAURETI FERRUZZI GUBINELLI DEODATI FLORE MORETTI RUBINO Allenatore P. Porcelli