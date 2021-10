Il Civitavecchia sovverte i pronostici e vola ai quarti battendo la W3 Maccarese

Grande impresa del Civitavecchia, che elimina negli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza una delle grandi favorite della competizione come la W3 Maccarese. L'inizio della partita è molto equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. A spuntarla però il Civitavecchia, che al 19' servito da Scardola non sbaglia e deposita alle spalle di Baldinetti. Il Maccarese reagisce ma Scaccia fa buona guardia della sua porta e la Vecchia va all'intervallo con il vantaggio di un gol. Lo spartito non cambia nel secondo tempo, con i padroni di casa che trovano il raddoppio al 47' con Pippi che si libera in area dopo l'assist di La Rosa e sigla il 2-0. Con gli ospiti sempre più esposti difensivamente perché alla ricerca del gol il Civitavecchia ha tanti spazi su cui banchettare, e trova il gol che chiude il match sette minuti dopo con Ruggiero, che quasi a porta libera segna il tris dei padroni di casa. La W3 trova il gol della bandiera al 78' con La Rosa ma ai quarti ci va il Civitavecchia, autore di una prova di squadra notevole.

Civitavecchia Calcio 1920 3 vs W3 Maccarese 1

Marcatori: 19′ e 47′ Pippi e 54′ Ruggiero (CV); 78′ La Rosa (W3)

Arbitro sig. Prencipe di Tivoli

Ammonizioni Mancini, Luciani, Proietti, Cerroni e Pippi (CV); Mazzesi, Di Giovanni, Troccoli M., Dei Giudici e Bergamini

Espulsioni: Ciorciolini dalla panchina; Gagliardi e Di Giovanni per reciproche scorrettezze

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA CAFORIO (42’st Gagliardi) MANCINI (33’st Deiana) LA ROSA SERPIERI SCARDOLA LUCIANI PROIETTI CERRONI (35’st Imperiale) RUGGIERO PIPPI (44’st Zagami) Panchina GIUSTINIANI LUCHETTI FABBRI CASTALDO FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari

W3 MACCARESE BALDINETTI PIERI STARACE PELLEGRINO TISEI (9’st Troccoli Ma.) DAMIANI TROCCOLI M. (9’st Di Giovanni) RUSSO (34’st Montalbano) DEI GIUDICI BERNARDI (11’st La Rosa) LO MONACO Panchina FASOLINO BERNARDI MARZIANTONIO BERGAMINI MAZZESI Allenatore Manelli