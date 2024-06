Il Civitavecchia rinnova uno dei suoi più grandi talenti

Conferma importante per il Civitavecchia, che continua a puntare sul suo settore giovanile. È ufficiale il rinnovo del giovane Simone Verde, tra i talenti più in vista del settore giovanile e che nella prossima stagione di Eccellenza si giocherà le sue carte in prima squadra.

Il comunicato del Civitavecchia

SIMONE VERDE VESTIRÀ NERAZZURRO ANCHE PER LA STAGIONE 2024-25. Nella giornata di ieri il capitano nella scorsa annata degli U19 Élite ha deciso di rimanere e continuare a giocare per questi colori nella prossima stagione. Un’altra riconferma importante quella di Simone, uno dei ragazzi che ha dato tantissimo per il settore giovanile nerazzurro e che adesso è ormai pronto per il grande salto: quello in prima squadra. Restate sintonizzati perché…NE VEDRETE ANCORA DELLE BELLE.