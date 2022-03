Il Civitavecchia rimonta la Boreale e coglie i tre punti

Grande rimonta del Civitavecchia, che tiene vive le sue speranze di playoff battendo sul suo campo la Boreale Donorione in una sfida ricca di emozioni. Nel primo tempo la sfida si sblocca nel giro di un minuto, con i gol di Romani e poi Proietti, quest'ultimo da fuori area, a far terminare il primo tempo in parità. Beccaceci nella ripresa si supera su Serpieri e Funari, ma è proprio Funari a trovare il gol del definitivo vantaggio. Il giocatore del Civitavecchia raccoglie il preciso assist di Cerroni regalando i tre punti ai padroni di casa. Nel finale la Boreale attacca a pieno organico ma non riesce a trovare il pari, con il Civitavecchia che ora è a otto punti dalla Cimini seconda in classifica.

24a giornata Eccellenza Lazio girone A

Civitavecchia Calcio 1920 vs Boreale 2-1 (36’pt Romani (B), 37’pt Proietti, 32’st Funari)

Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo, Funari, Mancini (1’st Bersaglia) Proietti, Serpieri (37’st Caforio) Fatarella, La Rosa (24’st Pippi) , Gagliardi, Cerroni (33’st Panico), Ruggiero, Luciani A disp. Scaccia,Imperiale, Luchetti, Liberati, Caforio, Istrate, Bersaglia, Panico, Pippi All. M.Castagnari

Boreale Beccaceci Buccioni Palladino Tondi G. (38’st Santelli) Tondi D. (35’st Bezzi) Rebecchini Barbarisi (24’st Muratore) Fonte Romani (30’st Svidercoschi) Botti (20’st Leonardi) Marcelli A disp. Pagella Bezzi Leonardi Petrocchi Santelli Degnoni Svidercoschi Muratore Allenatore Granieri

Arbitro Beltrano di Rimini

Ammonizioni Luciani, Pippi, Proietti, Rebecchini e Beccaceci.