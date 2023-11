Il Civitavecchia pesca in Australia, ufficiale il nuovo acquisto

Acquisto di prestigio per il Civitavecchia, che prova a girare le fortune di un avvio di stagione difficile ingaggiando l'esperto Gonzalo Rodriguez, attaccante italo-argentino classe 1991. L'ultima esperienza di Rodriguez è stata in Australia, e l'argentino porterà in dote tutta la sua conoscenza delle serie minori laziali, giocate tra Rieti e Artena, e addirittura il prestigio di una convocazione con l'under20 argentina, a testimonianza del suo talento.

Il comunicato del club

L’Asd Civitavecchia Calcio1920 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’Argentino Gonzalo Rodriguez per la stagione 2023/2024. Gonzalo, attaccante classe 1991, ha militato nel Rieti, Flaminia, Roccella, Vis Artena e Montalto, oltre a una fugace presenza nella Reggiana per poi passare alla Nuorese, mentre all’estero ha militato in una squadra Maltese e, come ultima esperienza, in una compagine Australiana. L’esperto attaccante può svariare in tutte le posizioni del fronte d’attacco e, già a disposizione, sarà una pedina in più per lo scacchiere di mister Scudieri. A Gonzalo va il più caloroso dei benvenuti e l’augurio di fregiarsi, con i colori neroazzurri, di altri prestigiosi traguardi.