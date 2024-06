Il Civitavecchia ha scelto: un ex Aprilia è il nuovo direttore sportivo

Il Civitavecchia ha scelto, sarà Marco Angelocore il direttore sportivo per la prossima stagione di Eccellenza. La squadra ha annunciato con un comunicato ufficiale l'ingaggio del DS ex Aprilia e Vigor Perconti, che sarà incaricato di rilanciare il Civitavecchia dopo la scorsa, complicata, stagione.

Il comunicato del Civitavecchia

Primo nuovo arrivo nella dirigenza nerazzurra ma che ormai è un veterano nel mondo del calcio locale. Dopo le esperienze con la Vigor Perconti, il Racing Aprilia e l’Aurelianticaurelio Marco Angelocore ha scelto il Civitavecchia Calcio per cercare di portare all’interno dello staff dirigenziale la sua importante conoscenza del materiale calcistico e la grande esperienza ottenuta in questi svariati anni nel settore, dopo i notevoli risultati ottenuti nei club precedenti.Non resta altro che fare i migliori auguri di buona fortuna al nostro nuovo Direttore Sportivo per l’inizio di questa avventura insieme.