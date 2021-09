Il Civitavecchia firma un nuovo giocatore

Il nuovo acquisto del Civitavecchia non solo è un ritorno ma è anche un giocatore dalla carriera assolutamente non banale. Il nome è quello di Alessandro Caforio, sicuramente un cognome che evoca bei ricordi a tutti i tifosi di vecchia data del Civitavecchia. Caforio, classe 1991, andrà ad arricchire il reparto difensivo di mister Castagneri, ma in passato ha già dimostrato di sapersi disimpegnare in tanti ruoli diversi, dove serve alla squadra. Non solo calcio per Caforio, che ha esordito a 20 anni con il Lecco ma dopo pochi anni ha abbandonato il calcio per dedicarsi al lavoro di modello per l'alta moda, un lavoro che l'ha visto girare per il mondo tra gli Stati Uniti, la Cina e Milano. Il richiamo del calcio però è ancora fortissimo e Caforio torna a giocare con la Compagnia Portuale Civitavecchia, l'antenata dell'attuale Civitavecchia, con cui conquista la promozione in Eccellenza ed entra nei ricordi di tutti i tifosi civitavecchiesi. Dal sito ufficiale del Civitavecchia anche il breve messaggio di auguri a Caforio per la sua nuova avventura. "A lui va il più caloroso dei benvenuti, con l’auspicio di fregiarsi con i colorì neroazzurri di quell’obiettivo che si attende da anni."