Il Civitavecchia festeggia il centenario

Consegnata stamani all’Hotel Hilton Airport Roma al presidente Patrizio Presutti e al Team Manager Ivano Iacomelli, alla presenza tra l’altro di Carraro, Matarrese e Perrotta, direttamente dalle mani del Presidente della Lnd Giancarlo Abete e del Presidente della Figc Gabriele Gravina, la Benemerenza alla società Civitavecchia Calcio 1920 per i suoi 100 anni di vita. “La parte più sentimentale del calcio”, queste le parole di Abete alla consegna del diploma, per una passione in quel sogno lungo un secolo di una città, attaccata da sempre, a questi colori.".

[comunicato stampa Civitavecchia]