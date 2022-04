Il Civitavecchia fa la voce grossa al Tamagnini, 5-1 al Grifone Gialloverde

Non fa sconti il Civitavecchia al fanalino di coda Grifone Gialloverde, abbattuto in casa con una netta cinquina che non ha lasciato scampo alla squadra ospite. Un primo tempo comunque equilibrato nel punteggio, nonostante la differenza di classifica. Il Grifone aveva risposto al suo autogol con il pareggio di Abbruzzetti, per poi subire il gol del nuovo vantaggio casalingo con Pippi. Nel secondo tempo però il Civitavecchia chiude la pratica con facilità, trovando tre gol con Bersaglia Panico e Istrate. La squadra di Castagnari resta a sette punti dal secondo posto occupato dalla W3 Maccarese.

Civitavecchia Calcio 1920 vs Grifone Gialloverde 5-1

Marcatori 4’Autogol, 14’pt Pippi, 7’st Bersaglia, 33’st Panico e 44’st Istrate (CV); 11’pt Abbruzzetti (GG)

Arbitro Baciu di Tivoli

Ammonizioni Ruggiero

Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo, Funari, Mancini La Rosa, Caforio Fatarella, Istrate Gagliardi (2’st Imperiale) Bersaglia (13’st Panico) Ruggiero (36’st Liberati) , Pippi (26’st Cerroni)! A disp. Scaccia,Imperiale, Panico, Liberati, Serpieri Proietti, Cerroni, Luciani All. M.Castagnari

Grifone Gialloverde Rosati Morero Tektak (36’st Johanson) Ottaviano Mahama Martino L. Martino D. (26’st Latini) così Abbruzzetti Muanda (26’st Ranazzo) Marzocchi (3’st Pepe) A disp La Rovere Belfiori Cantagallo Ranazzo Pepe Latini Johanson Allenatore Berruti