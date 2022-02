Il Civitavecchia chiude l'acquisto di un attaccante

Continua la campagna acquisti del Civitavecchia, che impreziosisce il suo reparto offensivo con l'acquisto del classe 2004 Alessandro Bersaglia, prelevato dalla Fulgor Tuscania e accolto così dal sito ufficiale del suo nuovo club. "Il Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare di aver acquisito per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive del classe 2004 Alessandro Bersaglia. Il giocatore prelevato dalla Fulgor Tuscania andrà a metter spessore al fronte offensivo neroazzurro. Alessandro nel primo scorcio di stagione in Promozione, tra coppa e campionato, ha segnato otto reti nonostante la giovanissima età, posizionandosi al secondo posto nella speciale classifica dei marcatori alle spalle di Trincia. Giocatore eclettico con spiccate doti tecniche, propenso alla realizzazione, può spaziare su tutto il fronte offensivo. L’operazione fortemente voluta dalla società non è solo volta al presente, ma visto quanto di buono stava facendo sul piano del rendimento si è voluto anticipare, precedendo così, l’arrivo di altre società in prospettiva futura. Ad Alessandro va il più caloroso dei benvenuti, con l’auspicio di fregiarsi con i colorì neroazzurri di quell’obiettivo che si attende da anni.".