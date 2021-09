Il Civitavecchia Calcio ufficializza un nuovo centrocampista

Non si ferma il mercato in casa Civitavecchia, con l'ambiente sempre più fiducioso per la stagione che sta per cominciare. Se i tifosi della Vecchia hanno potuto esultare già domenica per la vittoria ai rigori contro il Cimini oggi possono guardare alla nuova stagione di Eccellenza con ritrovato entusiasmo grazie ad un nuovo rinforzo. Ad essere annunciato oggi sulle pagine social del Civitavecchia è il centrocampista classe 1999 Cristiano Proietti. Il giocatore ha firmato un contratto per la stagione 2021/2022 e andrà ad ingrossare le file della squadra laziale nel punto più nevralgico della squadra. Una carriera girovaga per ora quella di Proietti, che nato a Genzano ha militato sin dalle giovanili nella squadra del Cynthialbalonga, che lo ha mandato prima in prestito al Montespaccato dove ha contribuito alla promozione in Serie D e poi al Villalba Ocres Mora, in cui ha trascorso la scorsa stagione siglando sette gol in sole nove presenze. Dal sito ufficiale anche un breve messaggio di soddisfazione per il nuovo acquisto. "A lui va il più caloroso dei benvenuti, con l’auspicio di fregiarsi con i colorì neroazzurri di quell’obiettivo che si attende da anni.".