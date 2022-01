Il Civitavecchia Calcio smentisce la chiusura dello stadio Tamagnini

I campionati sono fermi ma continuano i comunicati delle squadre di Eccellenza. Questa volta è il turno del Civitavecchia Calcio, squadra del girone A di Eccellenza, che smentisce le voci circolate questi giorni per una chiusura dello stadio Tamagnini, casa del Civitavecchia. "Ci dispiace che vengano messe in giro, di pubblico dominio, queste voci, dicerie e illazioni totalmente false. Possiamo benissimo dichiarare che il "Tamagnini" non chiuderà, senza nessun timore di essere smentiti. In questi anni sono stati effettuati tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, permettendo così ai tanti atleti di rimanere al passo della categorie che affrontiamo (dall' Èlite per le giovanili all' Eccellenza con la prima squadra), e ad ogni orario vista la presenza di un'illuminazione a norma e omologatea dalla LND. Vogliamo tranquillizzare tutta la cittadinanza, al contrario ahimè di altre realtà il Tamagnini, invece, è in buona salute e sempre pronto ad accogliere i tanti sportivi Civitavecchiesi.".