Il Civitavecchia cala la cinquina contro il Grifone Gialloverde

E' festa per gli ospiti del Civitavecchia, che si prendono tre punti importanti in casa del fanalino di coda Grifone Gialloverde, sempre più in crisi e in fondo alla classifica con 50 gol subiti in dodici partite di campionato. La squadra di mister Castagnari ha aggredito il match già nel primo tempo, con Pippi ad aprire le marcature sul cross di Luciani. Intorno alla mezz'ora si scatena Ruggiero, che prima raccoglie un cross di Proietti e poi quattro minuti dopo, al 30', sigla la terza rete del Civitavecchia con una bella azione personale. Il Civitavecchia non si ferma neanche al rientro in campo, con il gol di Cerroni del 4-0 dopo soli tre minuti e la ciliegina sulla torta della partita di Ruggiero, che chiude il match sul 5-0 con la tripletta personale.

Grifone Gialloverde Civitavecchia Calcio 1920

Marcatori: 17’pt Pippi, 26′ 30′ 60′ Ruggiero, 48′ Cerroni

Arbitro sig. Germano di Ostia Lido

Ammonizioni Fatarella e Carice

GRIFONE GIALLOVERDE ROSATI NUNEZ (26’st BULLARI) CONTI LATINI MARTINO CARICE (44’st Pepe) FABRIZI (44’st Antonelli) COSÌ (30’st D’ALESSIO) ABBRUZZETTI SENDQUIST MUANDA (26’st MORERO) Panchina LA ROVERE LOSCALZO IANNOTTA D’ALESSIO PEPE BULLARI ANTONELLI MORERO Allenatore G. Berruti

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA FUNARI DEIANA PROIETTI (53′ La Rosa) SCARDOLA FATARELLA (75′ Caforio) LUCIANI (80′ Imperiale) GAGLIARDI CERRONI RUGGIERO (63′ Di Ventura) PIPPI (70′ Panico) Panchina SENSERINI FABBRI LUCHETTI FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari