Il Civitavecchia cala il tris in casa contro l'Ottavia

Continua a vincere il Civitavecchia, che trova il tris contro il Certosa e rilancia la sua classifica, portandosi in piena zona playoff con i venti punti conquistati nelle prime undici giornate. La squadra di Castagnari ha condotto sempre la gara, trovando il gol dopo solo sei minuti con Gagliardi, che da fuori area pesca il jolly trovando Marini impreparato. I padroni di casa controllano e al rientro dagli spogliatoi consolidano il vantaggio nei primi cinque minuti del secondo tempo. A trovare la via del gol è Ruggiero, che con un altro tiro da fuori trova il raddoppio. Ilari accorcia le distanze al 22' ma non è abbastanza per far tremare i padroni di casa, il Civitavecchia dilaga al 24' con il solito Pippi, questa volta di rigore e si prende tre punti fondamentali.

11a giornata Eccellenza girone A

Civitavecchia Calcio 1920 3 vs Certosa 1Marcatori: 6’pt Gagliardi, 5’st Ruggiero e 24’st rig. Pippi; 22’st Ilari

Arbitro sig. Germano di Ostia Lido

Ammonizioni Proietti, Funari, Fatarella, Gagliardi, Serpieri, Gallaccio, De Carlo e Bernardi

Espulsione Mancini al 47’st per fallo di reazione

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA MANCINI FUNARI PROIETTI SERPIERI FATARELLA LUCIANI GAGLIARDI CERRONI RUGGIERO (28’st Panico) PIPPI (45’st Caforio) Panchina SENSERINI DEIANA IMPERIALE LUCHETTI DI VENTURA CAFORIO PANICO SCARDOLA FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari

CERTOSA MARINI PICCOLO DOVIDIO CIUFERRI (11’st CERBARA) DALL’ARMI (8’st Ilari) TARTAGLIONE FERRI (27’st De Carlo) BERNARDI GALLACCIO COLASANTI CIRIACHI Panchina MOSCONI FALASCA CERBARA LOSI AMICI IORIO ILARI D’ANTONI DE CÀRLO Allenatore M. Russo