Il Civitavecchia cala il doppio colpo: ufficiali Canestrelli e Laurenti

Siamo felici e orgogliosi di poter annunciare gli arrivi di altri 2 giocatori che andranno a comporre la rosa nerazzurra di mister Castagnari per la stagione 2024-25:Gabriele Canestrelli, classe 2001, considerato uno dei più forti centrocampisti offensivi nel calcio locale dotato di grande tecnica e di una grande fisicità, un giocatore che sicuramente ci potrà aiutare a fare un grande salto di qualità. Andrea Laurenti, classe 1997, altro centrocampista di qualità e di grande duttilità che nella scorsa annata fu nostro avversario indossando la maglia del Valmontone, giocatore che ha disputato tante partite in Serie D e che conosce perfettamente il calcio ad alti livelli. Abbiamo ancora altri colpi che annunceremo in questi giorni ma intanto diamo un caloroso benvenuto a questi 2 nuovi arrivi a cui auguriamo un grande e lungo percorso insieme al Civitavecchia Calcio 1920. BENVENUTI GABRIELE E ANDREA!

[comunicato ufficiale Civitavecchia]