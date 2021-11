Il Civitavecchia batte il Fiumicino in casa

Altra vittoria per il Civitavecchia, che soffre nel finale il ritorno del Fiumicino ma riesce a portare a casa i tre punti in una partita condotta praticamente dall'inizio. Una sfida nel segno di Proietti, che al 32' sblocca il risultato con un bel tiro a giro da fuori area. Al rientro in campo Pippi va vicino al gol ma chi lo segna è di nuovo Proietti, che con un altro bel tiro sembra indirizzare definitivamente il match a favore dei padroni di casa. Gli ospiti però non demordono e trovano il 2-1 con Bonis, che raccoglie una palla finita sul palo per dare speranza ai suoi. Speranze però vane, visto che nel finale Procaccia non riesce a trovare il pareggio da punizione e il Civitavecchia può festeggiare altri punti fondamentali.

Civitavecchia Calcio 1920 vs Fiumicino 1926

Marcatori: 32′ pt e 23′ st Proietti, 40’st Bonis

Arbitro sig. Testai di Catania

Ammonizioni Pischedda, Munaretto, Trimeliti, Bozzetto T. e Serpieri

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA MANCINI (27’st Imperiale) FUNARI PROIETTI SERPIERI FATARELLA LUCIANI GAGLIARDI CERRONI RUGGIERO (41’st Caforio) PIPPI (27’st Panico) Panchina GIUSTINIANI no13 LUCHETTI DEIANA SPIZZICO LA ROSA Allenatore M. Castagnari

FIUMICINO1926 MOLON MARZI FERRARI TRIMELITI (22’st Procaccia) BOZZETTO T. PARIS PARINI MUNARETTO (15’st Bartocci) BONIS PISCHEDDA ZOPPELLARI (27’st Bozzetto D.) Panchina LORU CABRIOLU BENEDETTI DE NICOLÒ MARAZZOTTI Allenatore Fascione