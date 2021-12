Il Civitavecchia batte il Campus EUR

Vince il Civitavecchia e lo fa in rimonta, battendo un Campus EUR mai domo e combattivo che da ospite ha dato filo da torcere ai suoi avversari sin dal primo minuto. Proprio in avvio arriva il gol di Pellegrino per il Campus, che servito da Marini non può fare altro che mettere la palla in rete su una dormita della difesa avversaria. La reazione dei padroni di casa è tutta nel secondo tempo, iniziato col gol di Funari di testa che pareggia i conti. La partita si fa ancora di più in salita per il Campus con l'espulsione di Calveri al quinto minuto per doppia ammonizione, e Ruggiero mette il dito nella piaga con il vantaggio casalingo con il gol del vantaggio dopo un bel dribbling in area. Con questa vittoria il Civitavecchia sale al terzo posto in campionato, all'inseguimento di Pomezia e Cimini.

13a giornata Eccellenza girone A

Civitavecchia Calcio 1920 2 vs Campus Eur 1960 1

Marcatori: 3’st Funari e 22’st Ruggiero; 1’pt Pellegrino

Arbitro sig.Frizza dì Perugia

Ammonizioni Luciani, Serpieri, Funari, Calveri e Necci

Espulsione Calveri al 5’st per doppia ammonizione

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA FUNARI MQNCINI PROIETTI SERPIERI SCARDOLA LUCIANI GAGLIARDI (13’st La Rosa) CERRONI RUGGIERO PIPPI Panchina SENSERINI VALLE IMPERIALE LUCHETTI DI VENTURA CAFORIO PANICO Allenatore M. Castagnari

CAMPUS EUR 1960 MILAN SANTAPAOLA MARINI STUFA GABRIELE PASSERI VISCONTI CALVERI BUCUR (17’st Nardecchia) NECCI (17’st Cipriani) PELLEGRINO (7’st Capanna) Panchina RUGGIANO PIETRINI INCELLI BONIFACIO no16 QUESINI Allenatore S. Cangiano