Il Civitavecchia annuncia la conferma di sei calciatori

Thomas Funari, Andrea Romagnoli, Paolo Cerroni, Giordano Fatarella, Lorenzo Gagliardi ed Edoardo Luciani hanno scelto il Civitavecchia Calcio 1920 per il loro prossimo futuro. L’aver confermato questi 6 giocatori che ormai sono entrati a far parte dei cuori dei propri tifosi, della prima squadra nel corso delle stagioni passate ad indossare i colori nerazzurri, dimostra quanto abbiano sposato appieno tutti insieme la causa cittadina e il progetto sportivo di questa società. Alcuni di questi ragazzi hanno scritto la storia di questa squadra vincendo la Coppa Italia ben 2 anni fa e altri che sono arrivati successivamente hanno da subito mostrato grande voglia di voler riscrivere pagine importanti nel libro dei ricordi nerazzurro. In questi giorni arriveranno altre notizie per le riconferme dalla passata stagione e nuovi arrivi per quella che verrà.

[ufficio stampa Civitavecchia]