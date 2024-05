Il Città di Formia cambia proprietà, Paolo Leo è il nuovo presidente

Si conclude in modo positivo la saga del Città di Formia, club del girone B di Eccellenza Lazio. Il Formia era in forte rischio per la prossima stagione, complice il disimpegno dell'attuale proprietà. A risolvere una situazione spinosa alla vigilia dei playout ci ha pensato il Comitato dei cittadini formiani presieduto dall'imprenditore di Formia Paolo Leo, che prenderà ufficialmente le redini del club al di là della permanenza in Eccellenza.

Il comunicato del Formia

In mattinata si è finalmente ufficializzato il passaggio dell'ASD Città di Formia Calcio. Il club biancazzurro vedrà tracciare il futuro del progetto sportivo dall'energia del Comitato dei cittadini formiani presieduto dall'imprenditore Paolo Leo. Post Fata Resurgo.