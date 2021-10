Il Cimini cala il poker contro il Tor Sapienza e vola in semifinale di Coppa

Passa in maniera travolgente in semifinale di Coppa Italia Eccellenza la Polisportiva Cimini, che con un poker casalingo stende il Pro Calcio Tor Sapienza. Una vittoria propiziata da una grande prestazione di Vittorini, che mette la firma sull'1-0, dopo solo quattro minuti, con un bel pallonetto. Lo stesso Vittorini va vicinissimo al raddoppio dopo sei minuti, con un tap-in ad un passo dalla rete che finisce sul fondo. Il raddoppio non si fa attendere. Al 22' Cruciani sugli sviluppi di un calcio d'angolo insacca in rete con l'aiuto di una deviazione, e la partita si fa sempre più complicata per gli ospiti. La situazione non migliora al rientro dagli spogliatoi. Come successo nel primo tempo il Cimini segna ancora una volta nei primi cinque minuti. L'autore del gol è Marinaro, che trova un bel sinistro di controbalzo su cui il portiere non può nulla. La ciliegina sulla torta arriva dopo solo sei minuti, Vittorini la passa a Marinaro che solo davanti al portiere non può sbagliare e confeziona il gol del 4-0 che manda la Cimini agli ottavi di finale.

Pol. Favl Cimini - Pro Calcio Tor Sapienza 4-0 (4' Vittorini, 22’ Cruciani, 4'st 10'st Marinaro)