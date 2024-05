Il Cerveteri prova a ripartire dopo la retrocessione in Prima Categoria "Dobbiamo diventare un punto di arrivo"

Annata sfortunata e conclusa nel peggiori dei modi per il Cerveteri, retrocesso dopo la sconfitta in casa nei playout con il Tarquinia e che l'anno prossimo dovrà affrontare il campionato di Prima Categoria. Il presidente del Cerveteri Andrea Lupi ha fatto mea culpa a fine stagione, facendo autocritica e promettendo il suo supporto per tutto il resto della stagione.

Le parole del presidente Lupi

La stagione calcistica si è appena conclusa con tante gioie ed altrettanti dolori.

Traguardi raggiunti,vittorie sofferte,sconfitte meritate

Ognuna di esse nasconde un grande insegnamento,la sottile differenza sta solo nel coglierlo o far finta di nulla dando la colpa alla sfortuna

Non sono qui a far l’elenco di tutto quello che è stato fatto

Ma una cosa posso assicurarla

Qui si lavora con passione ed amore,a volte le scelte si azzeccano e a volte si sbagliano

MA TUTTO VIENE FATTO PER L’AMORE CHE SI PROVA VERSO QUESTI COLORI E QUESTA SOCIETÀ

Ci tengo a ringraziare tutti i miei collaboratori,dalla segreteria alla dirigenza,passando per la scuola calcio,attraversando tutta l’agonistica fino ad arrivare alla prima squadra,qui ci sono veramente persone eccezionali,il cui unico scopo dalla mattina alla sera è cercare ogni giorno di portare sempre più in alto questi colori.

Chiudo questo messaggio promettendo a me stesso,ai tifosi ed alla Città che rappresentiamo con grande orgoglio

CHE CERVETERI DEVE ESSERE UN PUNTO DI ARRIVO E NON PIÙ UNA VETRINA

Chiunque indossi o rappresenti questa maglia deve sentirla sua dando l’anima in campo e fuori.

Perché qui c’è la storia, il nostro compito è quello di rispettarla e l’unico modo è uscire dal campo e poter dire; ANCHE OGGI HO DATO TUTTO PER QUESTA GRANDE SOCIETÀ

Ringrazio chi ha lavorato per ottenere dei grandi traguardi e mi assumo tutte le responsabilità per le cose che non sono andate per il verso giusto.

Grazie a tutti