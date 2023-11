Il Cerveteri cambia, è esonero per mister Giampaolo Superchi

Shock sulla panchina del Cerveteri, che alla vigilia della nona giornata del girone A di Promozione Lazio ha deciso di esonerare il tecnico Giampaolo Superchi. La squadra laziale è attesa domenica in casa del Nuova Pescia Romana, in cerca di una classifica migliore dell'attuale zona playout con dodici punti.

Il comunicato del club

Il Città di Cerveteri comunica di aver interrotto i rapporti in maniera consensuale e nella massima serenità con il tecnico della prima squadra Giampaolo Superchi. Al quale,ringraziandolo per il grande impegno dimostrato,la professionalità e lo spessore umano trasmesso in questo tempo trascorso insieme,auguriamo i migliori traguardi da raggiungere nel mondo dello sport.