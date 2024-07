Il Certosa ufficializza l'addio, due calciatori passano in Serie D

Ufficiale l'addio di due calciatori della prima squadra del Certosa, Novelli e Russo, che tenteranno la fortuna nella squadra veneta del Vigasio in Serie D. "Siamo lieti di annunciare il trasferimento dei nostri Cristiano Novelli e Francesco Russo (entrambi 2006) alla società Vigasio, squadra di serie D, con sede in provincia di Verona. Ci congratuliamo con entrambi, augurandogli le migliore fortune. In bocca al lupo Cristiano e Francesco, per una grande stagione.".