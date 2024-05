Il Certosa traccia la strada, confermato mister Marco Russo per il 2024/2025

Quarto posto finale e promozione mancata per il Certosa, che però comincia a mettere al suo posto tutti i tasselli per la prossima stagione. Il primo di questi è Marco Russo, che resterà il tecnico della squadra romana anche per la stagione 2024/2025.

Il comunicato del Certosa

Trovato il rinnovo con il direttore sportivo Paolo Michesi, il Certosa pone un altro tassello importantissimo in vista della prossima stagione. La prima squadra riparte dal suo condottiero e figura centrale di via di Centocelle: Marco Russo resta alla guida della compagine neroverde! Dopo tre anni conditi da tantissime soddisfazioni, con un programma sempre in crescita, la società ha deciso di ribadirgli la fiducia per l'ennesima annata sportiva in cui vorrà essere ancora grande protagonista.